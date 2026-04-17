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PsychologiePiep, summ, quak!

Lesezeit: 2 Min.

Schön laut: Die Nachtigall hat einen besonders prägnanten Gesang.
Schön laut: Die Nachtigall hat einen besonders prägnanten Gesang. Wolfram Steinberg/picture alliance

Vögel zwitschern, Hummeln brummen, Frösche geben nächtliche Konzerte. Studien zeigen: Regionale Naturklänge wirken besonders positiv auf das Wohlbefinden.

Von Titus Arnu

Das Frühlingserwachen ist auch ein akustisches Aha-Erlebnis. Präziser formuliert: ein Piep-, Summ- und Quak-Erlebnis. Auf frisch gepflügten Feldern krächzen Krähen, Meisen tirilieren auf ergrünten Zweigen, Hummeln brummen über Wiesen mit blühendem Löwenzahn. Im Gartenteich erwacht der Frosch aus der Winterstarre, räuspert sich kurz und führt dann sein großes Frühjahrskonzert auf. Es dauert von Mitte April bis Juni und findet auch nachts statt.

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Eisvögel fressen Fische. Wenn sie das in einer Fischzucht tun, handeln sie sich normalerweise den Ärger der Züchter ein. Nicht so in Landsberg am Lech, wo zwei Freunde alles für die wunderschönen Vögel tun. Um sie besser fotografieren zu können.

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