Das Frühlingserwachen ist auch ein akustisches Aha-Erlebnis. Präziser formuliert: ein Piep-, Summ- und Quak-Erlebnis. Auf frisch gepflügten Feldern krächzen Krähen, Meisen tirilieren auf ergrünten Zweigen, Hummeln brummen über Wiesen mit blühendem Löwenzahn. Im Gartenteich erwacht der Frosch aus der Winterstarre, räuspert sich kurz und führt dann sein großes Frühjahrskonzert auf. Es dauert von Mitte April bis Juni und findet auch nachts statt.