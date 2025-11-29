Als Friedrich Merz schon Chef war, allerdings nur Chef der Opposition, beschrieben ihn Gegner als Mann mit kurzer Zündschnur. Sehr beliebt war dieser Vergleich von Merz mit einer Stange Dynamit bei den Sozialdemokraten um Kanzler Olaf Scholz: Sie hielten Merz für einen leicht bezwingbaren Herausforderer, denn der sei aufbrausend, rhetorisch unbeherrscht und neige zu selbstzerstörerischen Fehlern. Wie man heute weiß, explodierte Merz allerdings nicht so, wie sich die SPD das wünschte - weswegen er dann ins Kanzleramt einzog.