Die Schauspielerin Diane Keaton wurde in einem Interview einmal gefragt, was Freundschaft sei, sie antwortete unter anderem: "Einfach im Park spazieren, so sein, wie man ist." Das Interview wurde im August 2017 in der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht, zu einer Zeit also, die so lange her ist, dass man sich gar nicht mehr erinnern kann, dass es sie tatsächlich gab. Viel ist passiert seitdem und das meiste davon auch schon wieder vergessen, es ist Pandemie, alles davor Gewesene entzieht sich dem Gespür für Zeit, denn die ganze Welt, wirklich die ganze, beschäftigt sich seit Monaten zu einem beträchtlichen Teil nur mit dieser einen Sache und allem, was dazugehört.