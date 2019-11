Oma Rosi hat etwas getan, was niemand von ihr erwartet hätte. Etwas für sich selbst. Drei Monate im Voraus verkündete sie der gesamten Verwandtschaft, sie werde sich an ihrem Geburtstag nicht in die Küche stellen. Es sei sogar verboten, kurz zum Gratulieren vorbeizukommen, wir würden dann ja doch bis zum Nachtessen bleiben. Wir waren ausgeladen.