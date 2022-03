Irgendwann hat man all seine Freunde beisammen, oder? Warum es nie zu spät ist, neue Kontakte zu knüpfen - und wie man das am besten anstellt.

Essay von Tanja Rest

Den letzten Tag des alten Jahres verbrachte ich im Landkreis Rottal-Inn irgendwo in Niederbayern mit meinem Bekannten Bene, seinem Steinadler und Teilen der lokalen Jägerschaft, die als Treiber fungierten. Wir hatten eigentlich auf Feldhasen gehen wollen, da ihre Jagdzeit am 31. Dezember endet; der Adler aber hatte sich an unsere Pläne nicht gehalten und stattdessen einen Fuchs gefangen. Hinterher saßen wir am Waldrand noch zusammen, vor uns weite, sonnenbeschienene Felder, streckten die Beine aus und tranken Bier aus der Flasche. Der tote Fuchs war im Auto verstaut, der Killer hockte mit blutigen Klauen auf einem Baumstumpf, war riesenhaft und für jeden erkennbar enorm mit sich zufrieden.