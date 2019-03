15. März 2019, 14:45 Uhr Beziehung Wo beginnt Betrug?

Ein Flirt im Café oder eine SMS an die Ex - was früher ein harmloser Spaß war, gilt heute in vielen Partnerschaften schon als Mini-Affäre. Über den modernen Treuekrampf und den Umgang mit "Micro-Cheating".

Von Tanja Rest

Ganz am Anfang haben sie einander versprochen, dass sie sich alles erzählen werden, auch und gerade die unschönen Dinge. Und seitdem haben sie wirklich einiges hinbekommen, Jacob und Julia gemeinsam: drei Söhne, keine außerehelichen Affären, ein Leben in Wohlstand, ein paar gemeinsame Interessen. Würde man sie fragen, ob sie in ihrer Beziehung glücklich sind, ihre Antwort wäre die vieler altgedienter Paare: Na ja, was heißt glücklich, aber unterm Strich passt's.

Und dann läuft Julia eines Tages in ein Ladengeschäft hinein, ...