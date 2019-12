Zwei Tote bei Lawinenunglück in Südtirol

Bozen (dpa) - Bei einem Lawinenunglück in Südtirol sind eine Frau und ein siebenjähriges Mädchen getötet und drei weitere Menschen verletzt worden. Sie waren auf einer Piste im Skigebiet Schnalstal westlich von Meran unterwegs, als sich die Lawine gegen Mittag löste und mehrere Personen verschüttete. Das bestätigten die Carabinieri in Bozen. Laut dem Südtiroler Portal stol.it handelt es sich bei den Unfallopfern um Deutsche. Drei Personen konnten aus den Schneemassen befreit und in Krankenhäuser gebracht werden. Die Rettungskräfte suchen immer noch nach Vermissten.