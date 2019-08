Keine neuen Fälle nach Magen-Darm-Infektion in Zinnowitz

Zinnowitz (dpa/mv) - Nachdem sich fast 70 Sportler in einer Sportschule in Zinnowitz auf der Insel Usedom (Landkreis Vorpommern-Greifswald) mit einem Magen-Darm-Virus infizierten, rüsten sich die ersten nun zur Heimreise. Es habe keine neuen Erkrankungen mehr gegeben, sagte der Sprecher des Landkreises am Freitag.