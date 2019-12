Winterberg (dpa/lnw) - Das Wintersportvergnügen im Sauerland kommt langsam in die Gänge. Bislang laufen seit Mitte Dezember sieben Skilifte, sie bedienen allerdings nur drei Pisten. Derzeit arbeiteten die Beschneiungsanlagen auf Hochtouren, damit in den nächsten Tagen weitere Skihänge geöffnet werden können, sagte die Sprecherin der Wintersport-Arena, Susanne Schulten.

Zunächst sollen am Sonntag ein Schlepp- und ein Kinderlift sowie ein Förderband in Neuastenberg hinzukommen. Dann könnten auch im Skiliftkarussell weitere Bänder starten. In Hunau in Schmallenberg-Bödefeld soll ein Förderband Rodeln und Schlittenfahren möglich machen. "Wir tun, was wir können, um die Hänge nacheinander freizugeben", hieß es weiter. Einzelne Skifahrer und Skischulen seien bereits aktiv.

Um einen gut präparierten Hang herzurichten, sind den Angaben nach rund 50 Schneistunden nötig. In der Zeit können 20 Zentimeter Schnee produziert werden. Am Samstag lagen die Temperaturen tagsüber zwischen minus 1 und minus 5 Grad. In der Wintersport-Arena gibt es 130 Lifte, 80 davon haben Beschneiung.

Auch im benachbarten Willingen (Hessen) soll dank Kunstschnee der Liftbetrieb am Sonntag beginnen, wie mitgeteilt wurde.