Willingen will am Sonntag ersten Skilift in Betrieb nehmen

Willingen/Gersfeld (dpa/lhe) - Hessens größtes Skigebiet soll am Sonntag dank Kunstschnee mit dem Liftbetrieb starten. In Willingen soll dann der erste Sessellift angeschaltet werden, wie Jörg Wilke, Sprecher des Skigebiets, am Samstag auf Anfrage sagte. Mit der 800 Meter langen 6-Personen-Sesselbahn am Ritzhagen sollen dann die ersten Ski- und Snowboardfahrer auf den östlichen Seitenhang des Skigebiets in Nordhessen befördert werden.

"Die Piste wird dann mindestens 20 Zentimeter stark sein und gut befahrbar sein", sagte Wilke. Bereits am Samstag wurden drei Förderbänder an Übungshängen in Betrieb genommen, damit Kinder und Skianfänger die ersten Fahrversuche des Winters unternehmen können. Einer der Übungshänge sei auch fürs Schlittenfahren freigegeben, sagte Wilke.

Auch im benachbarten Winterberg (NRW) laufen bereits ein paar Lifte, weil Pisten mit technisch erzeugtem Schnee bedeckt wurden, wie eine Sprecherin sagte. Auf Hessens höchstem Berg, der 950 Meter hohen Wasserkuppe in der Rhön, sind ebenfalls die Schneekanonen in Betrieb, um Anfang nächster Woche zumindest einen Übungshang freigeben zu können, wie ein Sprecher sagte.