Willingen (dpa/lhe) - Bei Sonne und gut Schnee ist am Sonntag in Hessens größtem Skigebiet der Liftbetrieb angelaufen. In Willingen können Skifahrer den ersten Sessellift nutzen, um am Ritzhagen eine rund 800 Meter lange Abfahrt hinunter zu sausen. "Die Bedingungen sind top", sagte der Sprecher des Skigebietes, Jörg Wilke, zum Start am Morgen. Es sei knapp unter null Grad, die Sonne scheine und die Schneedecke sei gut 20 Zentimeter dick. Sie war seit Freitagabend mit Schneekanonen erzeugt worden.

Der Andrang sei groß. "Es ist schon gut was los", sagte Wilke. Man merke deutlich: "Die Leute wollen in den Winter. Sie haben Riesenspaß daran, sich im Schnee zu bewegen. Es gibt nicht viel Schöneres." Mehrere Förderbänder für Skifahrer, Anfänger und Rodler seien bereits zuvor an den Start gegangen. "Das hier ist aber der erste Lift und die erste richtige Abfahrt", sagte der Sprecher zur Sesselbahn.

Wenn es weiter kalt bleibt, sollen bald auch die anderen Anlagen den Betrieb aufnehmen. "Wir haben mit Kunstschnee auch an anderen Pisten gut vorgearbeitet", sagte Wilke. Zwei, drei kalte Nächte seien noch notwendig, damit auch dort genug Schnee liege. Insgesamt gibt es in Willingen 16 Lift-Anlagen. Willingen hat als größtes Skigebiet in Hessen ein 17 Kilometer langes Pistennetz.