Willingen/Gersfeld (dpa/lhe) - Trotz erneuter Schneefälle müssen Wintersportler in Hessen weiter auf die Eröffnung der Skisaison warten. In den Skigebieten Willingen und Rhön werden die Pisten am Wochenende voraussichtlich nicht befahrbar sein. "Auf den Bergen würde der angekündigte Schnee ausreichen, doch ab 700 Meter wird die Schneedecke sehr dünn", sagte Jörg Wilke, Geschäftsführer der Willinger Ettelsberg-Seilbahn, am Donnerstag.

Das Skigebiet Willingen hat laut Wilke besonders lange und weitläufige Abfahrten, zwischen 840 und 600 Meter Höhenlage. "Darum brauchen wir in Willingen immer etwas mehr Schnee." Man wolle den Gästen Qualität bieten. Zudem werde es ab Sonntag wieder milder. "Darum würde es keinen Sinn machen, am Samstag eine erste Piste zu präparieren." Die Ettelsberg Kabinenbahn werde für Fußgänger und Schlittenfahrer aber laufen.