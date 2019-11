Mountainbike-Boom in Willingen: Besucherzahl fast verdoppelt

Willingen (dpa/lhe) - Knapp ein Jahr nach Inbetriebnahme von Hessens längstem Sessellift boomt der Mountainbikesport im nordhessischen Willingen. Der dortige MTB Zone Bikepark Willingen habe sein Vorjahresergebnis fast verdoppelt, sagte eine Sprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur: Mehr als 21 000 Mountainbiker befuhren die Strecken auf beiden Seiten des Ettelsbergs. Am Wochenende endet in Willingen die Sommersaison. Dann stellt sich die Region auf den Wintersport ein.

"Unsere Erwartungen wurden damit sogar noch übertroffen" erklärte Jörg Wilke, Geschäftsführer der Ettelsberg-Seilbahnen. 12 000 Radfahrer waren es 2018 gewesen. Gezählt werden nur Gäste, die ein Ticket für eine der zwei Seilbahnen kaufen. Am Wochenende könnten noch ein paar weitere Besucher hinzukommen. Bei gutem Wetter soll der Bikepark noch einmal öffnen.

Vor knapp einem Jahr war in Willingen der "K1" in Betrieb genommen worden. Der 8er-Sessellift hat zehn Millionen Euro gekostet. Mit auswechselbaren Sitzgarnituren transportiert er im Winter Skifahrer und im Sommer Radfahrer auf den Ettelsberg in 838 Meter Höhe. Die bereits vorher bestehende Kabinenbahn beförderte nun bevorzugt Fußgänger, im "K1" haben Mountainbiker Vorrang. Rund 60 Prozent der Bikepark-Gäste seien mit der neuen Sesselbahn gefahren. "Dies hat zu einem deutlich besseren Miteinander zwischen Fußgängern und Mountainbikern geführt", sagte Wilke.

Gestiegen sei vor allem der Anteil an Familien und weniger geübten Fahrern. Für sie waren zwei neue, leicht befahrbare Radstrecken, sogenannte Flowtrails, im Frühjahr 2019 eröffnet worden. Leichte Strecken gab es zuvor keine, lediglich Angebote im mittleren und schweren Bereich. Im kommenden Jahr soll die Zahl der Strecken für Mountainbiker weiter wachsen. Unter anderem sind zwei neue Routen für speziell gefederte Enduro-Räder in Vorbereitung.