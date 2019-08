Wacken (dpa) - Die Jubiläumsausgabe des Metal-Festivals in Wacken nähert sich seinem Ende. Noch bis zum Samstagabend kommen Heavy-Metal-Fans in dem kleinen 1800-Seelen-Dorf musikalisch auf ihre Kosten. Kurz vor dem Abschluss des 30. Wacken-Festivals haben sich Veranstalter und Behörden mit dem bisherigen Verlauf zufrieden gezeigt. "Jetzt machen wir weiter bis in die Ewigkeit", sagte Festivalgründer Thomas Jensen am Samstagnachmittag.