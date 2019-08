Wacken (dpa) - Das Wacken Open Air geht in die letzte Runde. Noch bis heute Nacht dauert das Spektakel in Schleswig-Holstein. Es gilt als größtes Heavy-Metal-Festival der Welt. Heute wollen Uriah Heep (17.15 Uhr) und die Band Bullet for my Valentine (18.45 Uhr) den Metalheads einheizen. Das Wacken Open Air findet in diesem Jahr zum 30. Mal statt. Die 75 000 Tickets sind seit knapp einem Jahr ausverkauft.