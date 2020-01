Stuttgart (dpa/lsw) - Die Wilhelma hat 2019 einen leichten Besucherzuwachs verzeichnet. Die Zahl stieg um 0,9 Prozent auf rund 1,67 Millionen Personen an, wie Direktor Thomas Kölpin am Freitag in Stuttgart mitteilte. "Die anhaltende Gunst des Publikums zeigt, dass die Menschen wahrnehmen, dass es vorangeht." Köplin verwies unter anderem auf die Modernisierung von Gehegen oder das Angebot von neuen Veranstaltungen in der Freizeiteinrichtung.