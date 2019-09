Schwimmen lernen in den Ferien: Plätze in Kursen für Schüler

Berlin (dpa/bb) - In den Herbstferien bieten sieben Berliner Vereine kostenlose Intensiv-Schwimmkurse für Kinder, die Schwimmabzeichen nachholen wollen. Insgesamt stünden im Zeitraum 7. bis 18. Oktober 112 Kurse zur Verfügung, teilte der Landessportbund Berlin mit, der das Angebot mit den Schwimmvereinen in mehreren Bezirken organisiert. Die Kurse richten sich demnach an Kinder, die in der dritten Klasse kein Seepferdchen- oder Freischwimmer-Abzeichen abgelegt haben.

"Es sind noch Plätze frei", sagte ein Sprecher. Insgesamt könnten mehr als 1300 Kinder mitmachen. Das Angebot sei im Vergleich zum Vorjahr deutlich ausgebaut worden. Die Teilnehmer lernen Brustschwimmen und können Abzeichen wie Seepferdchen und Freischwimmer ablegen. Der Kurs geht eine Woche, pro Tag 45 Minuten. Anmelden kann man sein Kind unter www.schwimmkurse-sportjugend.de.

Nach Daten der Bildungsverwaltung, die die Kurse fördert, kann gut jedes zweite Kind in Berlin vor Beginn des Schwimmunterrichts in der dritten Klasse nicht schwimmen. Am Ende des dritten Schuljahrs liegt die Quote bei 17,9 Prozent. Um schon Kita-Kinder ans Wasser zu gewöhnen, startete zu Jahresbeginn etwa das Angebot "Berliner Schwimmbärchen".

Wie gut oder schlecht Kinder schwimmen können, hängt für Experten auch mit dem Bäderangebot zusammen. In einer von rund 120 000 Menschen unterzeichneten Online-Petition beklagt die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) einen "unheilvollen Trend zu Bäderschließungen" bundesweit. Die Unterschriften sollen an diesem Mittwoch dem Bundestag überreicht werden.