Ostfildern (dpa/lsw) - Ungeachtet der Umweltdebatte soll das Feuerwerksfest "Flammende Sterne"" in Ostfildern auch in den nächsten Jahren stattfinden. "Die Stadt hat den Vertrag für die kommenden fünf Jahre verlängert", teilten die Veranstalter mit. Auch die Veranstaltung in Weil am Rhein (30.8.-1.9.) stehe nicht zur Diskussion. Das Feuerwerk "Flammende Sterne" wird es in Heilbronn nach Angaben der Stadt im kommenden Jahr nicht mehr geben.