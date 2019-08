Osnabrück (dpa/lni) - Die kuschelig-weißen Wolfswelpen im Zoo Osnabrück haben erstmals Besuch vom Tierarzt bekommen: Dabei erhielten sie ähnlich wie gleichaltrige Haushunde eine Impfung und einen Mikrochip zur Wiedererkennung. Zudem sei das Geschlecht der drei Monate alten Hudson-Bay-Wölfe bestimmt worden, teilte der Zoo am Dienstag mit. Es sind vier Weibchen und ein Männchen, zwei weitere Jungtiere hatten sich in der Höhle versteckt. Der Hudson-Bay-Wolf lebt nördlich und westlich der Hudson Bay in Kanada und ist im Vergleich mit anderen Unterarten sehr hochbeinig. Das Fell mit dichter Unterwolle schützt ihn vor Temperaturen unter minus 50 Grad. Auf dem Speiseplan in freier Natur stehen dem Zoo zufolge Schneehasen, aber auch Karibus und Elche.