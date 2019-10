Oberhof (dpa/th) - Das zweite trockene Jahr in Folge hat im Rennsteiggarten Oberhof seine Spuren hinterlassen. Die Blüte der Gebirgspflanzen sei längst nicht so üppig ausgefallen wie normal, sagte Geschäftsführer Frank Meyer. Beim gelben Enzian beispielsweise, einer etwa 1,20 Meter hohen Staudenart, hätten sich in diesem Jahr nur drei Blütenstände entwickelt. Von dieser Enzianart gibt es im Rennsteiggarten mehrere Hundert Stauden. Zudem sei auch der Garten vom Borkenkäferbefall betroffen gewesen. "Wir mussten Fichten fällen."

Nun hofft Meyer auf einen schneereichen Winter. "Die Wasserspeicher müssen wieder aufgefüllt werden." Die Besucherbilanz für die ausklingende Saison fällt aus seiner Sicht positiv aus. Mehr als 60 000 Gäste kamen seit Mitte April in den botanischen Garten für alpine Pflanzen. In dem auf mehr als 800 Meter Höhe gelegenen Garten im Thüringer Wald wachsen 4000 Gebirgspflanzenarten aus Europa, Nord- und Südamerika, Asien, Neuseeland und den arktischen Regionen. Die Saison im Rennsteiggarten endet am Sonntag (3. November).

Auch weiter nördlich in Thüringen, entlang des Baumkronenpfads im Nationalpark Hainich, hat sich die Trockenheit ausgewirkt. Betriebsleiter Michael Zilling geht davon aus, dass einige Rotbuchen im nächsten Jahr als Folge der Trockenheit nicht wieder neu ausschlagen. Zudem habe die Laubfärbung in diesem Jahr schon ziemlich früh - im September - begonnen. Vom "goldenen Oktober" mit intensiv gefärbten Blättern habe die Besucherbilanz aber auch profitiert, vor allem in den Herbstferien. Am verlängerten Wochenende mit dem Reformationstag sei nochmals mit zahlreichen Besuchern zu rechnen. Der Baumkronenpfad im Hainich, einer von deutschlandweit 19, wird jährlich von bis zu 170 000 Menschen besucht.