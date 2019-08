Oberhof (dpa/th) - Thüringens Wintersportzentrum sucht die besten Frauen und Männer an den Sägen: Am 31. August findet in Oberhof zum ersten Mal eine Meisterschaft im Holzmachen statt. Die Verantwortlichen seien immer, gerade auch im Sommer, auf der Suche nach Sportveranstaltungen, um die Anlagen in Oberhof besser auszulasten, sagte der Geschäftsführer der Oberhofer Freizeit und Tourismus GmbH, Tobias Feickert, am Freitag in Oberhof.