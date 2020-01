Wildflecken/Gersfeld (dpa/lhe) - Wintersportler in der Rhön müssen angesichts der milden Temperaturen vorerst eine Pause einlegen. Aktuell sei kein Wintersport möglich, teilte die Rhön GmbH am Montag in Wildflecken mit. Die Skilifte stehen demnach still. "Es liegt einfach kein Schnee", sagte eine Sprecherin. Das gelte sowohl für den bayerischen und thüringischen Bereich als auch für Hessen auf der Wasserkuppe. Dort waren demnach dank Kunstschnees Ende Dezember Skilifte in Betrieb gegangen, die nun aber wieder außer Betrieb sind.

Die Saison sei längst nicht verloren, betonte die Sprecherin: In den vergangenen Jahren habe es ab Mitte Januar immer wieder ausreichend gute Bedingungen fürs Skifahren gegeben. Die vergangene Saison lief demnach vom 16. Januar bis Anfang März. Auch ohne Schnee sind nach Angaben der Rhön GmbH Freizeitaktivitäten möglich, etwa auf Winterwanderwegen oder in Indoor-Spielplätzen.