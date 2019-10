München (dpa/lby) - Der Deutsche Alpenverein (DAV) hat Politik, Gesellschaft und seine eigenen Mitglieder zu konsequenten Schritten für mehr Klimaschutz aufgerufen. "Die Zeit des Zauderns ist vorbei, wir müssen handeln. Jetzt!" heisst es in einer Resolution, die der DAV am Samstag auf seiner Hauptversammlung in München verabschiedete. Der DAV feiert dieses Jahr sein 150-jähriges Bestehen.

In der Resolution heißt es, die Bundesregierung habe zwar ein Klimaschutzgesetz auf den Weg gebracht, das mit der Klimaneutralität im Jahr 2050 ein hochgestecktes Ziel formuliere - vor wesentlichen Maßnahmen wie einer wirksamen Abgabe auf den CO2-Ausstoß aber zurückschrecke. "Gestalten Sie eine konsequentere und sozialverträgliche nationale Klimapolitik, die der Klimakrise als einer existenziellen Gefährdung entschieden entgegenwirkt", forderte der DAV nun.

In der Debatte kritisierten Delegierte, die Diskussion ums Klima hätte schon vor 20 Jahren geführt werden müssen. Appelle reichten nicht aus - und es fehle die Aufforderung auch an die Industrie.

DAV-Präsident Josef Klenner sagte, es gehe nun auch für den Verband darum, konkrete Schritte zu entwickeln. Oft klaffe eine große Lücke zwischen plakativen Forderungen und echten Handlungen. Den rund 750 Delegierten lag deshalb ein Entwurf einer Selbstverpflichtung sowie ein Antrag zu einem Klimabeitrag vor. Demnach soll ab 2021 pro Vollmitglied jährlich ein Euro zusätzlich erhoben werden.