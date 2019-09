Mainz/Koblenz (dpa/lrs) - Freibäder in Rheinland-Pfalz haben zum Ende des meteorologischen Sommers eine positive Saisonbilanz gezogen. Die städtischen Schwimmbäder in Mainz, Trier, Koblenz und Ludwigshafen erreichten nach einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur aber nicht die Besucherzahlen des Hitzesommers 2018. An eine Verlängerung der Saison wird nicht gedacht, schließlich sagen sich nun auch kühlere Temperaturen und wechselhafteres Wetter an. Das Mainzer Taubertsbergbad hat indes zum Saisonschluss noch etwas Besonderes im Programm: einen Tag, an dem Hunde planschen dürfen.