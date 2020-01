Mainz (dpa/lrs) - Schnelle Rhythmen, schnelle Roller - in einer ehemaligen Fabrikhalle in Mainz sind am Wochenende zahlreiche Rollschuhfahrer und Inline-Skater zur Roller-Disco "Skate Night" gekommen. Nach Angaben des Veranstalters zogen am Samstag mehr als 2000 zu Musik der 80-er und 90-er Jahre sowie Funk'n'Soul ihre Runden über den rund 400 Meter langen Rundkurs. Am Sonntag wurden noch einmal etwa tausend Besucher erwartet. Während am Nachmittag vor allem das besonders junge Publikum überwog, gab es am Samstagabend auch Erwachsene in Glitzer-Outfits. Die Organisatoren sprachen von der "größten Indoor Skate Night" Europas.