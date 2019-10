Leipzig (dpa/sn) - Bastler und Spiele-Fans können sich in Leipzig über neue Trends informieren. An diesem Donnerstag (10.00 Uhr) beginnt dort die Messe Modell-Hobby-Spiel. 600 Aussteller präsentieren sich auf der Freizeitmesse, wie die Messe Leipzig mitteilte. Erwartet werden bis Sonntag rund 100 000 Besucher. Erstmals soll es auch einen "Funsport Park" geben, in dem Sportarten wie Skateboarding und Slacklining im Mittelpunkt stehen. Am Freitag ist eine Meisterschaft von Solarmodellfahrzeugen geplant.

Zudem können auf der Messe auf einer Spielwiese rund Tausend Spiele ausprobiert werden. In einem Kreativraum können die Besucher basteln, Modellanlagen werden ausgestellt und Roboter gezeigt. Die Modell-Hobby-Spiel wird zum 24. Mal veranstaltet.