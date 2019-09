Langenhagen (dpa) - Großes Kriegeraufgebot am Flughafen Hannover: Fans und Darsteller der Fantasy-Serie "Game of Thrones" treffen heute im Flughafenhotel aufeinander. Beim Fan-Event "Throne Con" sollen zehn Schauspielerinnen und Schauspieler der Serie für Fragerunden, Autogramme und Fotos zur Verfügung stehen. Bis zu 700 Fans werden erwartet, teils in Fantasy-Verkleidung.

Und sie lassen sich das Ereignis einiges kosten: Bis zu 230 Euro legten sie für ein Ticket auf den Tisch. Autogramme und Fotos mit den Stars, die teils mit dem Privatjet eingeflogen werden, kosten meist extra. Auch ein Tätowierer soll nach Angaben einer Sprecherin des Flughafens anwesend sein: "Dann können sich die Leute ihr Autogramm direkt auf die Haut tätowieren lassen."

"Game of Thrones" ist eine amerikanische Serie, die weltweit Anhänger hat. Sie spielt in einer fiktiven Welt und dreht sich hauptsächlich um den Machtkampf mehrerer Königshäuser. In diesem Jahr wurde die achte und letzte Staffel der Produktion des Senders HBO veröffentlicht.