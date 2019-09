Kirchheim/Teck (dpa/lsw) - Auf dem Flugplatz Hahnweide im Kreis Esslingen sind an diesem Wochenende wieder zahlreiche historische Flugzeuge zu bestaunen. Die Piloten reisen mit ihren rund 400 Flugzeugen am Freitag an. Am Samstag und Sonntag präsentieren sie ihre Maschinen in Flugvorführungen, wie die Fliegergruppe Wolf Hirth mitteilte.

Bei dem Oldtimertreffen werden Flugzeuge aus mehr als 100 Jahren Luftfahrtgeschichte zu sehen sein. Darunter etwa Nachbauten der Blériot XI oder der Junkers F13. Beide markieren Meilensteine der Fliegerei: Mit der Blériot XI überflog ihr Erbauer Louis Blériot am 25. Juli 1909 als erster Mensch den Ärmelkanal. Die F13 war das erste Zivilflugzeug, das vollständig aus Metall gefertigte wurde.

Bei dem Fliegertreffen sind auch historische Jagd- und Segelflugzeuge mit von der Partie. So beginnt etwa die Flugschau jeden Morgen mit einer Formation historischer Segelflugzeuge. Das alle zwei Jahre stattfindende Festival ist den Veranstaltern zufolge eines der größten seiner Art in Europa.