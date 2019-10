Kiel (dpa/lno) - Etwa 400 000 Badegäste haben im ersten Jahr das neue Sport- und Freizeitbad an der Kieler Hörn besucht. Die Kieler Bäder GmbH zog am Freitag eine positive Bilanz. Nach der Eröffnung des Sportbereiches am 5. Oktober 2018 waren im Februar des laufenden Jahres der Freizeitbereich und anschließend der Saunabereich hinzugekommen. Seitdem seien die Besucherzahlen kontinuierlich gestiegen, hieß es. Der 18. August war mit knapp 2500 Gästen der besucherstärkste Tag.