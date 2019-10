Erfurt/Jena (dpa/th) - Thüringer Kommunen müssen jedes Jahr teils viel Geld bezahlen, um die Schäden von Vandalismus auf Spielplätzen zu beseitigen. Allein in Erfurt summierte sich die Beseitigung zweier großer Schäden auf rund 13 000 Euro, wie ein Sprecher sagte. Die Stadt Jena muss dafür nach Angaben eines Sprechers in jedem Jahr etwa 14 000 Euro investieren. Regional gibt es bei Zerstörungen auf Spielplätzen große Unterschiede. Im September hatte ein Vorfall in Sonneberg für Schlagzeilen gesorgt. Durch ein auf dem Spielplatz gespanntes Stahlseil war ein fünfjähriger Junge verletzt worden. Er hatte sich am Hals eine Wunde zugezogen.