Baumwipfelpfad in der Lüneburger Heide wird eröffnet

Artikel per E-Mail versenden

Hanstedt (dpa) - Auch im nördlichen Niedersachsen gibt es künftig einen Baumwipfelpfad. Die Anlage im Wildpark Lüneburger Heide soll heute offiziell eröffnet werden, ab Freitag steht sie für die Besucher offen. Nach Angaben des Parks ist es der höchste Baumwipfelpfad in Norddeutschland. In gut 20 Metern Höhe führt der "Heide Himmel" genannte Pfad auf einer Länge von rund 700 Metern über die Bäume, der angeschlossene Aussichtsturm ist etwa 40 Meter hoch.

Das Projekt umfasst nach Angaben des Parks ein Gesamtinvestment von etwa 6,5 Millionen Euro, das Land Niedersachsen hat den Bau mit 2,1 Millionen gefördert. Von dem in Hanstedt-Nindorf (Landkreis Harburg) gelegenen Pfad sollen die Besucher bei passendem Wetter bis nach Hamburg schauen können. Baumwipfelpfade gibt es in Niedersachsen bereits bei Bad Harzburg und in Bad Iburg.