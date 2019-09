Hannover (dpa/lni) - Die Freibäder in Niedersachsen blicken auf eine solide Saison zurück. Die Rekordwerte des "Jahrhundertsommers" 2018 konnten zwar nicht erreicht werden, dennoch fiel das Fazit der Bäderbetreiber positiv aus. Das Lister Bad in Hannover beispielsweise, das noch bis zum 8. September geöffnet hat, registrierte bis zum 28. August 120 974 Besucher - 2018 waren es im gleichen Zeitraum 165 532. "Nicht überragend, aber auch alles andere als eine Enttäuschung", resümierte Udo Möller, Sprecher der Stadt Hannover.

Während bundesweit von Zwischenfällen und Gewalt in Schwimmbädern zu hören war, blieb es in niedersächsischen Städten überwiegend ruhig. "An besonders hoch frequentierten Tagen sowie in den Sommerferien hatte unser Schwimmmeister Unterstützung durch Sicherheitskräfte", sagte Marco Hörmeyer von den Stadtwerken Osnabrück. "Diese Deeskalationsmaßnahme hat sich bei uns bewährt." Das gilt auch für weitere Bäder.