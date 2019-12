Hamburg-Poppenbüttel (dpa/lno) - Angler haben bei Kontrollen zehn weitere ausgewachsene Meerforellen in der Alster bei Poppenbüttel und Wellingsbüttel entdeckt. Ende November wurde erstmal seit über 100 Jahren in der Alster eine ausgewachsene Meerforelle nachgewiesen. "Ein Fisch war ein Indiz, dass es möglich ist, die Meerforelle wieder in die Alster zu bringen. Jetzt haben wir zehn Fische gefangen, die zeigen, dass unsere Erfolgsquote höher ist als erwartet", sagte Frank Schlichting vom Angelverein "Alster". Schlichting setzt mit seinem Verein nach eigenen Angaben seit zehn Jahren jährlich Brütlinge in Nebenbächen der Alster aus, um die Meerforelle hier wieder zu etablieren.