Hamburg (dpa/lno) - Seit vielen Jahren ist das Miniatur-Wunderland in der Speicherstadt offiziell die größte Modelleisenbahnanlage der Welt - und eines der beliebtesten Ziele von Touristen in Hamburg. Damit das so bleibt, lassen sich die beiden Geschäftsführer Frederik und Gerrit Braun immer wieder etwas Neues einfallen. "Unser Anspruch war es schon immer, uns selbst zu übertreffen und unsere Besucher zu überraschen", sagte Frederik Braun am Mittwoch in Hamburg. Daher wagen die beiden Brüder nun mit Südamerika den Sprung über den Atlantik - der neue Abschnitt soll bis Ende 2021 in einem Nachbargebäude auf der anderen Seite des Fleets entstehen - verbunden mit einer Brücke.