Hamburg (dpa/lno) - Zum Abschluss der "Pride Week" werden bei der alljährlichen Christopher-Street-Day-Demo in Hamburg heute mehr als 200 000 Teilnehmer erwartet. Damit würde man den Teilnehmerrekord aus dem vergangenen Jahr sogar noch überbieten, wie der Veranstalter mitteilte. "Wir haben in diesem Jahr so viele Anmeldungen wie noch nie zuvor. Das ist ein ermutigendes Zeichen", sagte Stefan Mielchen, der erste Vorsitzende des Vereins Hamburg Pride am Dienstag. Angeführt von Hamburgs Erstem Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und der Zweiten Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) sollen sich insgesamt 25 Trucks, 27 Fußgruppen sowie zahlreiche weitere Lkws und Pkws ihren Weg durch die zu Teilen abgesperrte Innenstadt bahnen. Erstmalig dabei ist in diesem Jahr auch der Deutsche Gewerkschaftsbund Hamburg (DGB HH), der sich mit einem eigenen Wagen an der Parade beteiligt. "Gewerkschaften stehen für Vielfalt und Solidarität. Wir wollen eine Gesellschaft ohne Diskriminierung, sei es am Arbeitsplatz oder auf der Straße", teilte Hamburgs DGB-Vorsitzende Katja Karger am Donnerstag mit. Die Demonstration steht in diesem Jahr unter dem Motto "Grundsätzlich gleich - für eine bessere Verfassung". Gefordert wird vor allem, dass die sexuelle Orientierung und die geschlechtliche Identität in das Diskriminierungsverbot (Art. 3) im Grundgesetz aufgenommen werden.