Badeverbot wegen Blaualgen am Laascher See

Höhbeck (dpa/lni) - Wegen eines massenhaften Blaualgenbefalls haben die Gesundheitsbehörden im Landkreis Lüchow-Dannenberg am Mittwoch die Badestelle II am Laascher See gesperrt und ein Badeverbot verhängt. Die Algen könnten Giftstoffe bilden und das Verschlucken zu Durchfall, Erbrechen, Schwindel und Benommenheit führen, warnte das Gesundheitsamt. Es ist die einzige Badestelle in Niedersachsen, die derzeit wegen Blaualgen gesperrt ist. Am Laascher See (Landkreis Lüchow-Dannenberg) gibt es nur diese Badestelle.