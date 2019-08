Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Auch am letzten Tag strahlte die Sonne vom Himmel: Der dritte Tag des Frankfurter Museumsuferfests hat bei schönstem Sommerwetter noch einmal Hunderttausende Besucher auf die Festmeile am Mainufer gezogen. Hochsommerliche Temperaturen lockte an allen drei Festtagen etwa zwei Millionen Besucher in, vor und zwischen die Museen am Schaumainkai, wie ein Sprecher am Sonntag mitteilte.