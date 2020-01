Zoo-Katastrophe auch in Frankfurt nicht auszuschließen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Feuer im Affenhaus, getötete Tiere - der verheerende Brand im Krefelder Zoo hat auch im Frankfurter Zoo Entsetzen ausgelöst. "Das ist eine Tragödie, da sind wir ganz nah bei den Kollegen", sagte eine Zoosprecherin am Donnerstag. Dies gelte umso mehr, da sich eine solche, durch äußere Umstände ausgelöste Katastrophe nie ganz ausschließen lasse, auch nicht in Frankfurt mit seinem Zoo in Innenstadtlage. "Es wäre unseriös, zu sagen: das könnte hier nicht passieren."

"Alle unsere Anlagen entsprechen den aktuellen Brandschutzvorschriften", betonte die Sprecherin. Notfallszenarien aller Art würden immer wieder trainiert, zudem gebe es eine nächtliche Bewachung des Zoos. "Aber ein Feuer ist immer ein unkalkulierbares Ereignis." Die Innenstadtlage des Zoos sei gleichzeitig Risiko und Chance. Wegen der dichten Bebauung ringsum könnten zwar theoretisch explodierende Feuerwerkskörper auf dem Zoogelände landen. Es gebe aber gerade in der Silvesternacht zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr, ebenso aufmerksame Nachbarn.

Noch ist unklar, wie es nach dem Feuer in Krefeld dort mit der Haltung von Affen weitergehen wird. "Die Zukunft wird zeigen, ob der Zuchtbuchkoordinator Tiere von Frankfurt nach Krefeld holt", sagte die Zoosprecherin zu einer möglichen Unterstützung aus Frankfurt. Der Frankfurter Zoo setzt sich für die Zucht und die Erhaltung seltener und bedrohter Tierarten ein. In Frankfurt wird unter anderem das Zuchtbuch für Gorillas im Rahmen des Internationalen Zuchtbuchs geführt.