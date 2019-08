Freizeit - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mit dem traditionellen Abschlussfeuerwerk geht heute das Frankfurter Museumsuferfest zu Ende. Die Veranstalter versprechen einen "symphonischen Feuerzauber aus einzigartigen Feuerbildern". Drei Tage lang wurde bis dahin bei bestem Wetter in, vor und zwischen den Museen am Schaumainkai gefeiert. Erwartet wurden rund zwei Millionen Besucher.

Das bunt gemischte Kultur- und Unterhaltungsprogramm zählte in diesem Jahr 550 Einzelveranstaltungen. Mit einem Museumsuferfest-Button konnten Besucher die teilnehmenden Museen ohne weitere Kosten besuchen. Am Ufer gab es Musik und Kulinarisches. Seit seinem Start im Jahr 1988 findet das Fest alljährlich am letzten Augustwochenende statt.