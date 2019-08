Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Sonderführungen in den Museen, viel Musik und Kulinarisches an den Mainufern: Am heutigen Freitagnachmittag beginnt wieder das dreitägige Museumsuferfest in Frankfurt. Erwartet werden bis Sonntagabend bei bestem Feier-Wetter rund zwei Millionen Besucher. Seit seinem Start im Jahr 1988 findet das Fest alljährlich am letzten Augustwochenende statt.