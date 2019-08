Föhren (dpa/lrs) - Mit Dutzenden Teilnehmern ist das größte Heißluftballon-Treffen in Rheinland-Pfalz am Freitagabend in Föhren bei Trier gestartet. 60 bis 70 Ballonteams aus mehreren europäischen Ländern wollen laut Organisatoren bei der zweitägigen "Mosel Ballon Fiesta" abheben. Für die Ballonfahrer steht auch eine Art Geschicklichkeitswettbewerb in luftiger Höhe auf dem Programm. Der erste Ballon konnten am Freitagabend wegen starken Windes erst rund eine Stunde später als vorgesehen starten.