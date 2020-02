Erfurt (dpa/th) - Gut 15 000 Besucher haben sich in Erfurt drei Tage lang bei der Messe "Modell Leben" mit der Welt im Kleinformat beschäftigt. "Es waren so viele Besucher wie im vergangenen Jahr", sagte Judith Kießling von der Messe Erfurt am Sonntag. Ein besonderer Hingucker auf der 18 000 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche sei ein umfassendes Stadtmodell aus Lego-Steinen gewesen - inklusive Riesenrad und Baustellen.

Am Sonntagnachmittag waren zudem für einen guten Zweck mehrere Hundert Badeentchen in einen Kanal gelassen worden, wo diese um die Wette schwimmen konnten. In einem Wettbewerb steuerten mehr als 70 Teilnehmer Flug-Drohnen, die in einem abgesperrten Bereich gegeneinander Rennen flogen.

1500 Ehrenamtliche hatten im Vorfeld der Messe umfangreiche Modelllandschaften für Eisenbahnen, Rennautos, aber auch ferngesteuerte Boote geschaffen. Etwa 90 Aussteller und Vereine präsentierten sich und ihre Angebote. Die nächste "Modell Leben" ist vom 5. bis 7. Februar 2021 geplant.