Erfurt (dpa/th) - Spiele und Manga: In Erfurt ist die zweite Auflage der sogenannten Community-Messe "MAG" angelaufen. Die Erfurter Messe rechnet mit Tausenden Besuchern bis Sonntag, wie eine Sprecherin am Freitag sagte. Die "MAG" beschäftigt sich in zwei Hallen mit Spielen und japanischen Trickfilmen. Laut Sprecherin ist eine komplette Messehalle für Gaming reserviert. Spieleentwickler stellen dort ihre Neuheiten vor. Im vergangenen Jahr besuchten rund 10 000 Menschen die "MAG" in Thüringens Landeshauptstadt.

Laut Erfurter Messe wurden in diesem Jahr die Ausstellung und das Programm deutlich erweitert. So gebe es erstmals eine Show-Küche, in der Youtuber wie LeFliod, Sturmwaffel oder Doktorfroid kochen. Außerdem soll es zum ersten Mal ein Netzwerktreffen der Games-Branche aus Thüringen und Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Forschung zum Thema Digitalisierung geben.