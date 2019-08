Erfurt (dpa/th) - In Thüringen ist das Angebot an Freizeit- und Erlebnisparks vielfältiger geworden. Inzwischen gibt es nach Angaben der Thüringer Tourismus Gesellschaft (TTG) landesweit mehr als 20 solcher Einrichtungen wie etwa Sommerrodelbahnen oder Kletterwälder. Teilweise seien diese Anlagen das touristische Aushängeschild einer ganzen Region, sagte eine TTG-Sprecherin. Das gelte etwa für den Baumkronenpfad im Hainich. Allerdings sind heiße Sommer wie in diesem und im vergangenen Jahr nicht unbedingt gut für das Geschäft der Freizeit- und Erlebnisparks. So hatte der Hainich-Nationalpark nach Angaben seines Leiters 2018 etwa 330 000 Besucher, in Spitzenjahren waren es bis zu 385 000.