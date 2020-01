Erfurt (dpa/th) - Der Erfurter egapark hat im vergangenen Jahr mehr als eine halbe Million Besucher angelockt. Damit seien die Prognosen übertroffen worden, bilanzierte Geschäftsführerin Kathrin Weiß am Freitag. Spitzenmonat sei der August gewesen mit mehr als 82 000 Gästen. Veranstaltungen mit besonders großer Resonanz seien die Weihnachtsschau im Felsenkeller und das am Sonntag endende Winterleuchten gewesen. An diesem Wochenende gibt es dazu etwa eine Licht- und Feuershow zu bestaunen, informierte Weiß.

Insgesamt wurden ihren Angaben nach im vergangenen Jahr 10 Millionen Euro in den Park investiert. Dazu gehören auch Arbeiten am Wüsten- und Urwaldhaus. Dort werde derzeit eine Wüstenlandschaft gestaltet, wo Gehege für Erdmännchen, Blattschneideameisen und Reptilien montiert werden, hieß es. Im Urwaldbereich entstünden Kunstfelsen und würden Innenverglasungen montiert.

Mit Blick auf die Bundesgartenschau 2021 (Buga) gibt es auch in anderen Parkbereichen Baumaßnahmen und wird in diesem Jahr die Saison in Thüringens größtem Garten verkürzt. Fest eingeplant seien etwa das Japanische Gartenfest, das Lichterfest und die Thüringer Gartentage. In sieben Themenbereichen werden zudem die Hallenschauen die gesamte Saison über präsentiert. Diese dauert vom 3. April bis 30. August.