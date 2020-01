Berlin/Gaußig (dpa/sn) - Gut Sommereichen im Landkreis Bautzen ist Sachsens beliebtester Ferienhof. Ein entsprechendes Siegel erhielt der Bauernhof von Inhaberin Erika Busch am Samstag auf der Grünen Woche in Berlin. Die Auszeichnung wird von der Plattform "LandReise.de" verliehen - einer Webseite aus dem Verlag der LandLust zur Suche von Bauernhöfen und Landquartieren in Deutschland und Europa. Grundlage für die Wahl zum beliebtesten Ferienhof sind in jedem Jahr die Bewertungen der Gäste, die online auf "LandReise.de" ihr Urteil zu den Kriterien Unterkunft, Service, Freizeitangebote sowie Gastronomie abgeben können.