"Die Leute stehen auf Individualität", sagt auch Martin Olomi, Gründer der "Sneaker Surgery" in Hamburg-Wandsbek. Die von ihm gefertigten Einzelstücke sollen ein Hingucker sein: "Hey, ich hab' was Besonderes am Fuß", sagt der gebürtige Bulgare. Er ist nach seinen Angaben einer von etwa 20 "relevanten Customern" - so die Jobbezeichnung - in Deutschland. Diese Künstler veredeln je nach Kundenwunsch Sneaker mit Logos, Schriftzügen, Porträts und anderen Accessoires wie Manschettenknöpfen oder Swarovski-Steinen. Solche Liebhaberstücke kosten mehrere hundert Euro.