Berlin (dpa) - Pech mit dem Wetter: Das traditionelle Baden im Spreekanal an der Berliner Museumsinsel fällt in diesem Jahr ganz aus. Der Verein Flussbad Berlin hat seinen Flussbad-Pokal für diesen Sonntag abgesagt. Grund sei die Blaualgenblüte in der Spree, teilte der Verein am Mittwoch mit. Die Cyanobakterien, die dabei entstehen, bergen beim Schlucken des Wassers Gesundheitsgefahren wie Durchfall oder Erbrechen. Die Algenblüte in Gewässern fällt bei hohen Temperaturen und geringer Fließgeschwindigkeit besonders üppig aus. Auch in Seen kommt es wegen Blaualgen immer wieder zu Badeverboten.