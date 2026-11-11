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Frauen in der PolitikWürde man so über einen Mann sprechen?

Lesezeit: 5 Min.

Collage: Christian Tönsmann / Everet Collection / Getty Images

Bodenständig, nahbar, herzlich: zur Nominierung von Ilse Aigner als Bundespräsidentin-Kandidatin schrieben alle dasselbe. Aber mit welchen Stereotypen werden Politikerinnen eigentlich sonst noch so bedacht? Ein Glossar von blond bis weinerlich.

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Augenhöhe: „Ilse Aigner besitzt die besondere Gabe, vorurteilsfrei und auf Augenhöhe auf Menschen zuzugehen.“ (Horst Seehofer in Bild, 8.11.2026) „Nun hat die unerfahrene 41-Jährige beim Treffen mit dem erfahrenen 71-Jährigen gezeigt: Sie ist mit ihm auf Augenhöhe.“ (Redaktionsnetzwerk Deutschland über das Treffen zwischen dem russischen Außenminister Sergej Lawrow mit Annalena Baerbock, 18.1.2022)

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