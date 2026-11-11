Augenhöhe: „Ilse Aigner besitzt die besondere Gabe, vorurteilsfrei und auf Augenhöhe auf Menschen zuzugehen.“ (Horst Seehofer in Bild, 8.11.2026) „Nun hat die unerfahrene 41-Jährige beim Treffen mit dem erfahrenen 71-Jährigen gezeigt: Sie ist mit ihm auf Augenhöhe.“ (Redaktionsnetzwerk Deutschland über das Treffen zwischen dem russischen Außenminister Sergej Lawrow mit Annalena Baerbock, 18.1.2022)
Frauen in der PolitikWürde man so über einen Mann sprechen?
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Bodenständig, nahbar, herzlich: zur Nominierung von Ilse Aigner als Bundespräsidentin-Kandidatin schrieben alle dasselbe. Aber mit welchen Stereotypen werden Politikerinnen eigentlich sonst noch so bedacht? Ein Glossar von blond bis weinerlich.
Von SZ-Autoren
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