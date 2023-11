Detailansicht öffnen (Foto: LUDOVIC MARIN/AFP)

Flammende Mahnung zu Frieden: Am Grab des Unbekannten Soldaten beim Arc de Triomphe in Paris findet eine Gedenkveranstaltung zum 105. Jahrestag des Waffenstillstands von 1918 statt. Dieser beendete den Ersten Weltkrieg.

Detailansicht öffnen (Foto: INDRANIL MUKHERJEE/AFP)

Blütenmeer: Eine Kundin begutachtet das Ringelblumen-Angebot an einem Straßenverkaufsstand in Mumbai. In Indien und vielen anderen Ländern beginnen in Kürze die Feiern zu Diwali, dem Lichterfest der Hindu-Gläubigen. Zur farbenfrohen Dekoration gehören dabei auch Girlanden mit diesen Blüten.

Detailansicht öffnen (Foto: PETER PARKS/AFP)

Dreckschleudern: Bei der World Rallycross Championship in Hongkong wirbeln Wagen wie der von Timmy Hansen aus Schweden mitten im Zentrum als Teil des Spektakels jede Menge Staub auf.

Detailansicht öffnen (Foto: WOLFGANG RATTAY/REUTERS)

Ein bisschen Liebe: Aller Weltkatastrophen zum Trotz feiern Karnevalisten in Deutschland, wie hier in Köln, wie üblich den Auftakt der sogenannten närrischen Zeit. Aus Solidarität mit allen jüdischen Bürgerinnen und Bürgern erklang im Historischen Rathaus von Köln der Ruf: "Kölle Alaaf! Kölle Alaaf! Kölle Schalom!"

Detailansicht öffnen (Foto: LUIS TATO/AFP)

Gegen die Plastikflut: Menschen in Nairobi protestieren neben einer Müll-Installation für wirksame Maßnahmen gegen die weitere Zerstörung des Planeten. In der kenianischen Hauptstadt findet ab dem 13. November eine Konferenz zur Vorbereitung eines internationalen Abkommens zum Thema Plastik statt.

Detailansicht öffnen (Foto: TINGSHU WANG/REUTERS)

Den Dreh raus: Die Eiskunstläuferin Hana Yoshida aus Japan zeigt beim ISU-Grand-Prix im chinesischen Chongqing, was sie kann.

Detailansicht öffnen (Foto: MARCO BERTORELLO/AFP)

Der Winter kommt: Im Skigebiet Zermatt-Cervinia waren Wind und Niederschlag zum Samstag hin sogar so stark, dass der Weltskiverband (FIS) die Abfahrt der Herren absagte. Auch im vergangenen Jahr konnte die Premiere des Ski-Weltcups am Matterhorn nicht stattfinden - damals allerdings wegen Schneemangels.